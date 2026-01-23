Em SP, Tarcísio faz troca na Casa Civil no dia previsto para visita a Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trocou nesta quinta-feira, 22, o comando da Casa Civil. Desde o início do mandato, a pasta era chefiada por Arthur Lima, responsável pela articulação política do governo estadual.

Com a mudança, Lima assumirá a Secretaria de Justiça a partir desta sexta-feira, 23. Para o seu lugar na Casa Civil, Tarcísio escolheu o presidente do Republicanos em São Paulo, Roberto Carneiro.

A troca ocorre no mesmo dia em que o governador tinha uma visita prevista ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), posteriormente cancelada sob a justificativa de "conflitos de agenda". Conforme mostrou o Estadão, a agenda oficial de Tarcísio indicava apenas "despachos internos" em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes.

O cancelamento alimentou especulações sobre eventuais pretensões do governador em disputar a Presidência da República. Em publicação no X, porém, Tarcísio evitou tratar de uma possível candidatura ao Palácio do Planalto e afirmou ser leal a Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou novamente a visita do governador ao ex-presidente, que está preso no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. O encontro foi remarcado para a próxima quinta-feira, 29, às 11h, com duração prevista de duas horas.

Segundo aliados de Tarcísio ouvidos pelo Estadão, a decisão de cancelar a visita nesta semana levou em conta a avaliação de que a conversa poderia resultar em pressão para que o governador manifestasse apoio mais explícito à eventual candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).