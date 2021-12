Em férias, Bolsonaro volta a passear de moto aquática em SC e gera aglomeração

Em férias no litoral de Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a passear de moto aquática nesta sexta-feira, 31. Em vídeo publicado pelo portal NDTV, o chefe do Palácio do Planalto também aparece tirando fotos com apoiadores na praia, o que gerou aglomeração. Na noite de hoje, a partir das 20h30 (de Brasília), será veiculado em rede nacional de rádio e televisão um pronunciamento de fim de ano do mandatário.

Bolsonaro está desde segunda-feira, 27, em São Francisco do Sul (SC), onde deve passar o réveillon com a primeira-dama Michelle e a filha Laura. O presidente tem sido criticado por manter as férias mesmo após a emergência gerada por fortes chuvas na Bahia A tragédia já causou mais de 20 mortes e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Ontem, em transmissão ao vivo nas redes sociais, o mandatário tentou, mais uma vez, justificar sua ausência nas cidades baianas argumentando que haveria gastos no cartão corporativo caso ele sobrevoasse as regiões afetadas pelas enchentes.