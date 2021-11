Em entrevista, presidente Jair Bolsonaro afirma que “é um milagre” ele ainda estar no governo

Em entrevista exclusiva ao jornalista Luis Ernesto Lacombe, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que recebe inúmeros ataques diariamente e acredita ser um milagre ainda estar vivo, ser eleito e governar. “É quase um milagre eu estar de pé até hoje”, disse. A declaração foi dada durante participação do chefe do Executivo Federal ao programa apresentado por Lacombe, na Rede TV.

Na ocasião, ele também falou sobre o programa de transferência de renda Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. “400 reais para quem não tem renda ajuda bastante. Quando visito lugares mais humildes, a gente sente no semblante das pessoas as suas necessidades”, declarou.

O presidente afirmou que a criação do benefício não é eleitoreira. “A inflação de gêneros [de alimentos] chega a 40%, 50% e a média do antigo Bolsa Família está em R$ 192. Precisamos dobrar esse valor. Estamos dentro do teto e com responsabilidade, mas sou acusado de demagogia”, explicou.