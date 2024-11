Em encontro com prefeitos, Estado debate gestão pública, transparência e COP30

O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhado da vice-governadora, Hana Ghassan, estiveram no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, nesta segunda-feira, 25, onde receberam prefeitos eleitos e reeleitos para debaterem gestão pública, meio ambiente e a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro de 2025, na capital paraense.

Participaram do encontro integrantes da bancada Federal e Estadual, além de representantes do Governo Federal para orientar sobre captação de recursos e projetos.

"Esse é o momento de aproximar as administrações municipais das ações do Governo do Estado, buscando trabalhar todos os esforços juntos no intuito de entregar, nos locais onde as pessoas vivem, que são nos municípios, ambientes de qualidades e serviços públicos de qualidade que possam atender os anseios e expectativa da população", disse o governador, Helder Barbalho.

O chefe do Executivo estadual destacou ainda a importância estratégica do trabalho conjunto e mencionou a participação dos deputados estaduais e federais, além de senadores, para atuarem como articuladores dos gestores municipais. "Movimento coletivo para colaborar com os gestores municipais", disse.

Durante a abertura do evento, a vice-governadora Hana Ghassan ministrou palestra sobre os preparativos para o Estado receber a COP30. "A COP será realizada no Parque da Cidade e também no centro de eventos. Estamos com obras e intervenções em várias áreas da cidade. Posso afirmar para vocês que será a melhor COP da história", ponderou.

O secretário-executivo de Relações Institucionais do Governo Federal, Olavo Noleto, destacou a importância da articulação institucional entre Estado, municípios e União. "Queremos auxiliar vocês, prefeitos e prefeitas, neste contato direto para arrecadar recursos, projetos e cuidar da cidade", informou o secretário.

Olavo Noleto também orientou aos prefeitos desenvolverem o trabalho focados em planejamento, informou que no Palácio do Planalto existe uma sala específica para dar suporte aos gestores municipais, principalmente, quando houver crises, e chamou atenção para importância de acompanharem diariamente o andamento dos projetos nos sistemas dos ministérios.

O movimento do Governo do Estado agradou aos prefeitos, que destacaram a importância estratégica de parceria institucional com o Poder Executivo Estadual paraense. "Esse evento contribui muito para nossa administração para ganharmos conhecimento para podermos fazer uma gestão de qualidade", disse o prefeito eleito de Curuá, Jair Damasceno.

"Esse é um evento importante pela aproximação com as prefeituras, afinal nosso governador Helder trabalha com todos e para todos. Com a parceria do Governo do Estado com os governo municipais conseguiremos trazer um atendimento melhor para população e trazer obras impactantes que transformem a vida do povo do Pará", ponderou prefeito de Tucumã, Celso Lopes.

"Quero parabenizar essa iniciativa do governador Helder Barbalho por trazer o governo Federal para perto dos prefeitos com compartilhamento de informações e projetos que irão somar com o desenvolvimento dos nossos municípios. Uma alegria participar deste momento histórico", informou a prefeita de Floresta do Araguaia, Majorri Santiago.