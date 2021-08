'Era tudo brincadeira', diz Sérgio Reis sobre incitar manifestação contra o STF

"Eu me arrependo, sim. Eu estava conversando com um amigo. Era tudo brincadeira. Ele postou no grupinho dele e aquilo foi para fora. E isso me prejudicou muito. Não era a minha intenção. Não temos que quebrar nada. Tem que fazer uma passeata serena, sem briga. Sem nada. Eu me arrependo demais de ter falado com um amigo. Amigo da onça, sabe como é", justificou Sérgio Reis.

O desabafo é do cantor Sérgio Reis durante entrevista para o jornal O Globo. Ciente da repercussão negativa que sua "convocação" para uma greve nacional de caminhoneiros contra os 11 ministros do STF, ele se diz arrependido.

VEJA MAIS

Mesmo assim, durante a entrevista, Sério Reis voltou a defender manifestações contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu a gestão do presidente Jair Bolsonaro.

"O Bolsonaro é muito bem orientado para a parte jurídica. Ele procura fazer as coisas muito certinhas sobre como é a lei. E a lei é o seguinte: se o povo for em massa, aí dá condições de ele (Bolsonaro) fazer alguma coisa. Ele não quer fazer nada. Ele não quer invadir nada. Ele não quer esse peso sobre ele. Mas, no dia 7 de setembro, vai ter essa mobilização. Uma movimentação muito grande na (avenida) Paulista. Uma movimentação muito grande em Brasília. Brasília vai fechar. Mas não sou eu que decido. Essas coisas que os ministros estão fazendo prejudicam muita gente. Soltar bandido? Isso não pode. Ou a lei é cumprida ou não é. Eu não sou juiz", disse.

Relembre o caso

Um vídeo do sertanejo circulou nas redes no último final de semana. Nele, o cantor convocava a greve nacional dos caminhoeiros contra os ministros do STF.

A "promessa" de manifestação reverberou nas redes sociais para que o ato ocorresse no dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil junto a outras prograções já marcadas para o dia a favor do governo Bolsonaro.