Em clima de eleições, Alepa suspende sessões até outubro

Os deputados estaduais decidiram nesta terça-feira, 20, suspender a realização de sessões ordinárias e votação de projetos de lei até o próximo dia 4 de outubro. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 15 parlamentares presentes em atendimento a uma proposição do deputado Martinho Carmona (MDB).

“Eu gostaria que a gente suspendesse a sessão para conversar sobre esse tema porque na próxima semana vai ser a semana da reta final. Querendo ou não, todo o estado do Pará está voltado para este tema, e este é um tema que está em qualquer lugarejo, qualquer casa, qualquer cidade e não adianta a gente achar que a nossa presença aqui vai alterar esse clima. O clima está feito”, justificou o parlamentar relacionando a proposta à intensificação da campanha eleitoral no período anterior à realização do primeiro turno das eleições, marcado para 2 de outubro.

Ainda de acordo com o deputado, em anos eleitorais anteriores a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) não realizava sessões no mês que antecede as eleições, assim como ocorre na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O presidente da Casa, deputado Chicão (MDB), acatou o pedido e suspendeu a sessão por cerca de 20 minutos para fosse realizada uma deliberação entre os líderes dos partidos.

LEIA MAIS:

Após esse prazo, os parlamentares voltaram ao plenário e o deputado Martinho Carmona propôs que a pauta das sessões dos dias 20 e 27 de setembro fossem preservadas e votadas no retorno dos trabalhos legislativos no próximo 4 de outubro, após o primeiro turno. Dos 41 deputados paraenses, 15 estavam presentes e votaram em favor da proposta. Os outros 26 não compareceram e devem justificar a ausência.

Na semana passada, a sessão da Alepa foi encerrada por falta de quórum, já que havia apenas 18 parlamentares presentes, quando o mínimo necessário para dar encaminhamento às votações dos projetos é de 21 deputados. Na ocasião, o deputado Chicão determinou que fosse descontado o salário dos ausentes.

No pleito deste ano, 35 deputados estaduais concorrem à reeleição, enquanto outros seis tentam se eleger para o cargo de deputado federal.

Veja a lista dos deputados presentes:

Carlos Bordalo (PT)

Chamonzinho (MDB)

Chicão (MDB)

Diana Belo (MDB)

Dilvanda Faro (PT)

Dra. Heloísa (PSDB)

Eliel Faustino (DEM)

Fábio Freitas (Republicanos)

Hilton Aguiar (Avante)

José Maria Tapajós (PP)

Martinho Carmona (MDB)

Paula Gomes (MDB)

Profª. Nilse (PDT)

Raimundo Santos (PSD)

Thiago Araújo (Cidadania)

Veja a lista dos deputados que faltaram à sessão desta terça-feira (20):