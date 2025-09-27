Em Belém, 400 famílias recebem as chaves da casa própria no Habitacional Santo Antônio

O Governo do Pará entregou, na manhã deste sábado (27), o Habitacional Santo Antônio, na área do antigo curtume, no bairro da Terra Firme, em Belém. Iniciada em 2008 e paralisada por 10 anos, a obra foi retomada na gestão do governador Helder Barbalho, que garantiu o pagamento do auxílio moradia até a entrega das residências e construiu os 25 blocos habitacionais que beneficiam 400 famílias com apartamentos próprios, gratuitos, seguros e confortáveis.



O governador Helder Barbalho participou da entrega acompanhado da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan; do ministro das Cidades, Jader Filho; do prefeito de Belém, Igor Normando; e de outras autoridades. O chefe do Executivo estadual entregou para o beneficiário Leandro Nascimento Gonçalves a chave de um dos três apartamentos que foram sorteados para receber mobília, simbolicamente representando todos os outros 400 beneficiados com as novas moradias.



"Hoje, entregamos apartamentos totalmente construídos pelo governo do Estado, com recursos próprios, que serão doados às famílias cadastradas, incluindo moradores que residiam no terreno do curtume e foram reassentados, e também aos que viviam às margens do canal. Ao longo deste período, foi concedido auxílio-aluguel para garantir moradia às famílias. Agora, encerramos essa etapa, entregando as chaves para que os moradores realizem o sonho da casa própria, vivendo com dignidade e qualidade. As obras, iniciadas em 2008, foram paralisadas por mais de 12 anos. Nossa gestão se empenhou em solucionar as questões que impediam o andamento, e hoje podemos entregar esta sonhada moradia digna", falou o governador Helder Barbalho.

Habitacional Santo Antônio tem 25 blocos residenciais, com 16 apartamentos cada, divididos em 4 pavimentos (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Apartamentos não têm custo para as famílias

Os apartamentos - sem nenhum custo ou necessidade de contrapartida para os beneficiários - estão sendo entregues para as pessoas que se encontravam em moradias vulneráveis no terreno do antigo curtume e para famílias da área das obras de macrodrenagem do Canal do Tucunduba.



"O primeiro grande sonho da gente é ter uma casa própria e sou muito grata a Deus por fazer parte desse momento. Foram muitas mãos para chegar até aqui e entregar essas 400 casas. Às vezes a gente não sabe o que se passa no coração das pessoas. Conversei com uma moradora que disse que estava muito feliz pela entrega, mas que queria receber ao lado do marido, que já se foi. Digo que esse é um novo ciclo para ela e cada um dos beneficiários. Hoje, esse é um governo que faz obras e cuida das pessoas", destacou a vice-governadora Hana Ghassan.



"Esse é um dia especial para todos os moradores dessa área. Agradeço a Deus pela bênção para essas famílias, que a partir de agora terão um lar seguro. Tenho entregue muitas casas no Brasil e no Pará e sei a emoção de cada morador com a residência própria. O Pará está sendo recordista, pela primeira vez, no Norte, em unidades do Minha Casa, Minha Vida. São obras em parceria com o Governo do Pará que trazem dignidade às pessoas", completou o ministro das Cidades, Jader Filho.

Das 400 unidades habitacionais, 50 são destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD). O prefeito de Belém, Igor Normando, enalteceu a iniciativa da gestão estadual. "Talvez não tenha entrega mais emocionante do que ver o direito reconhecido por pessoas que lutaram por 18 anos para ter o direito reconhecido. Essas famílias podem olhar pra sua casa, a maior conquista de qualquer cidadão e cidadã da nossa cidade. Isso só é possível porque o Governo do Pará teve a capacidade de fazer sempre mais por quem precisa", disse o prefeito da capital paraense.

Conjunto tem 25 blocos de 16 apartamentos

O Habitacional Santo Antônio tem 25 blocos residenciais, com 16 apartamentos cada, divididos em 4 pavimentos. Com cerca de 40 metros quadrados, as unidades habitacionais têm dois quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço e banheiro. O local também oferece espaços de lazer, incluindo uma área de convivência composta por brinquedoteca, academia, salas administrativas, auditório e banheiros.



O que antes era apenas um sonho agora já é uma realidade para Regina Santos, de 58 anos, uma das beneficiadas com a obra do Governo do Pará. Mãe solo, ela lembra das dificuldades na antiga moradia e não esconde a ansiedade para o momento de receber a chave do seu apartamento no Habitacional Santo Antônio.



“Lembro que a casa que morávamos era bem velha, e nem era nossa. Esse novo momento representa uma bênção de Deus. Sou mãe e tenho um filho especial. Agora é uma nova vida, sair do aluguel e ter a casa própria. Primeiramente, agradeço a Deus, depois ao governador Helder Barbalho e também ao presidente Lula. Está tudo lindo, bonito, do jeito que Deus quis. Estou muito ansiosa. Não vejo a hora de entrar na minha casa", falou Regina Santos.

Famílias se veem començando uma nova história

A autônoma Sônia Ribeiro, de 40 anos, comemora a oportunidade de voltar a morar na Terra Firme e recuperar as raízes no bairro onde nasceu e viveu boa parte da vida. Ao lado dos filhos, ela pretende começar uma nova história, agora com a casa própria.



“Tenho uma intimidade com esse local. Fico muito feliz e agradecida pela possibilidade de voltar para onde sempre morei. Isso é muito importante para mim e para os meus filhos. Hoje, confesso que é um momento de muita felicidade e satisfação. Saber que ninguém vai me cobrar aluguel, é um sentimento indescritível".



A construção das unidades habitacionais faz parte do Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba. Desde 2019, o projeto garante mais infraestrutura à população dos bairros da capital paraense. O investimento integral do tesouro estadual na obra é de mais de R$ 90 milhões.



“Foi um compromisso da gestão do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan entregar essa importante obra pública que vai beneficiar centenas de famílias do bairro da Terra Firme, que antes moravam em situações de vulnerabilidade e às margens do canal, sem as condições ideais de moradia e há anos buscavam por mais dignidade”, ressalta Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).