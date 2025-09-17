Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Em 2º turno, Lula tem 50,6% e Tarcísio aparece com 45,2%, aponta Atlas/Bloomberg

Estadão Conteúdo

Pesquisa do instituto Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 17, aponta que, em eventual segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50,6% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 45,2%. Outros 4,2% não souberam responder ou votariam em branco, ou nulo.

A AtlasIntel ouviu 7.291 brasileiros, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 10 e 14 de setembro. A margem de erro é de um ponto porcentual, para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade é de 95%.

Em um cenário de segundo turno contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem 51,9%, enquanto a ex-primeira-dama registra 44,6%. Outros 3,6% não souberam responder ou votariam em branco, ou nulo.

Em uma reedição do segundo turno da eleição de 2022, Lula tem 51,8% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) surge com 44,8%. Os que votariam em branco, ou nulo e que não quiseram responder são 3,4%. Bolsonaro, porém, está inelegível após sofrer reveses no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, agora, também no Supremo Tribunal Federal (STF).

Se disputar contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula tem 51,4% das intenções de voto, contra 36,7% do mandatário mineiro. Brancos, nulos e não respondentes somam 11,9%.

No cenário onde o adversário de Lula é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o petista venceria com 51,7% das intenções de voto, contra 34% de Caiado. Os que votariam em branco, nulo e que não responderam à pesquisa somam 14,3%.

Se o segundo turno for entre Lula e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o petista tem 51,6% das intenções de voto, enquanto o chefe do Executivo paranaense aparece com 34,9%. Outros 13,5% não souberam responder ou votaram em branco, ou nulo.

Em cenário de disputa contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), Lula tem 49,9% das intenções de voto, enquanto o mandatário gaúcho aparece com 22,5%. Brancos, nulo e não responderem alcançam o maior índice nesta hipótese: 27,6%.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

PESQUISA

ATLAS/BLOOMBERG
