Eleições UFPA: comunidade universitária comemora vitória da Chapa 2, com professor Gilmar Silva

É intensa a repercussão nas redes sociais da vitória da Chapa 2 ‘UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão’, liderada pelos professores Gilmar Pereira da Silva (candidato a reitor) e Loiane Prado Verbicaro (candidata à vice) para a gestão da Universidade Federal do Pará (UFPA) no quadriênio 2024/2028. Juntos, eles conquistaram 9.340 do total de votos.

Após o resultado oficial, o professor Gilmar discursou para um grande grupo de apoiadores, no campus Guamá da UFPA, em Belém. Ele destacou as diretrizes propostas para a gestão universitária.

O resultado da consulta prévia foi divulgado pela Comissão Organizadora da Universidade Federal do Pará (UFPA), na noite desta quarta-feira (17).

Pelas redes sociais, professores, pesquisadores, estudantes universitários e servidores administrativos da UFPA felicitaram os professores Gilmar Silva e Loaine Verbicaro. "Grande vitória, professor", disse uma internauta. "Que você faça uma boa gestão", comentou outro.

A consulta realizada nesta quarta-feira (17) foi integralmente online pelo sistema eletrônico SIG-Eleição. O processo contabilizou 14.913 votos considerados válidos, 32 votos em branco e 87 nulos.