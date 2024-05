Eleições suplementares em Monte Alegre ocorrem em junho

Por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE), os cidadãos do município de Monte Alegre, oeste paraense, devem ir às urnas para uma nova eleição municipal. Até então ocupavam os cargos de prefeito e vice, Matheus Almeida dos Santos e Leonardo Albarado Cordeiro, que tiveram seus mandatos cassados no dia 21 de Março, em decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A eleição suplementar já tem candidatos na disputa, um deles indeferido.

Após a sentença dos antigos ocupantes dos cargos por incidência de abuso político e econômico devido à antecipação do décimo terceiro salário dos servidores do poder executivo municipal. A votação unânime do TSE, de 7 votos a 0, em favor da cassação, levará os moradores de Monte Alegre às urnas no próximo dia 9 de junho, mas enquanto isso não acontece, o presidente da Câmara Municipal Jorge Luis De Andrade Tavares (MDB) segue à frente da prefeitura.

Nesta eleição suplementar disputarão as vagas os candidatos Anselmo Picanço (PSD), Josefina Carmo (MDB) e João Tomé (AVANTE), buscando reeleição. O quarto candidato seria Junior Hage (PP), que teve sua candidatura indeferida pelo TRE no último dia 27 de Maio, por solicitar o domicílio eleitoral fora do prazo de seis meses, previsto em lei.

De acordo com o que consta na resolução do TRE que determina a eleição suplementar, este prazo foi até o dia 09 de dezembro de 2023 e o candidato também deveria estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Ainda segundo a resolução, a nova votação ocorrerá no horário de 08h às 17h com identificação biométrica do eleitorado.

Eleições de Outubro

Embora a votação suplementar antecipe em quatro meses as eleições municipais de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, por meio da sua assessoria, informa que não haverá conflito entre as agendas. “A eleição municipal vai transcorrer normalmente, como em todos os outros municípios”, afirma.

Os candidatos eleitos na votação de junho, ficam no cargo até o dia 31 de Dezembro, como esclarece a comunicação do tribunal. Além de reforçarem a permanência das eleições de outubro em Monte Alegre, destacam que “o prefeito que vencer a eleição suplementar vai poder se candidatar”, explica.