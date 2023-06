Eleições 2024: pesquisa revela empate técnico entre Edmilson e Eguchi para prefeito em Belém

Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa entre os dias 2 e 5 de junho e divulgado nesta terça-feira (6) aponta um cenário de dificuldades para a aliança PSOL-PT, em caso de candidatura à reeleição de Edmilson Rodrigues à prefeitura de Belém. Durante a pesquisa estimulada, o Instituto perguntou aos eleitores: “Se as eleições para Prefeito(a) de Belém fossem hoje e os(as) candidatos(as) fossem esses(as), em quem o(a) Sr(a) votaria?”

O psolista – que é o único prefeito do partido à frente de uma capital de estado – aparece no levantamento com 17% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o delegado Everaldo Eguchi (PL), que tem 16,9%, considerando a margem de erro estimada de 3,7 pontos percentuais.

Os dois disputaram o segundo turno nas eleições de 2018. Na ocasião, Edmilson saiu vitorioso com uma diferença de menos de 30 mil votos – o político do PSOL conquistou 51,76% do eleitorado (390.723 votos) e Eguchi, que concorria pelo partido Patriota, teve 48,24% dos votos (364.095 votos).

No levantamento do Paraná Pesquisa aparecem ainda a secretária de estado da Cultura, Ursula Vidal (MDB), com 15,4% das intenções de votos, o ex-deputado federal Cássio Andrade (PSB), com 10,4%; o deputado federal José Priante (MDB), com 8,3%; o deputado estadual Thiago Araújo (Cidadania), com 8,0%; e o deputado federal Celso Sabino (União), com 4,6%.

Para a realização da pesquisa, foi utilizada uma amostra de 734 eleitores, sendo que 13,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,6% não souberam ou não responderam. A Paraná Pesquisas foi registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/23.