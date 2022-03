Eleições 2022: presidente do TRE/PA ministra palestra sobre processo eleitoral na Alepa

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA), Luzia Nadja Guimarães Nascimento, vai ministrar uma palestra semipresencial sobre Processo Eleitoral 2022, na tarde desta quarta-feira (16). Organizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o evento será realizado no plenário Newton Miranda, a partir das 13h, com transmissão pela TV Alepa.

De acordo com informações divulgadas pelo Poder Legislativo, a sessão foi solicitada pela Alepa por meio de seu presidente, o deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), e dos deputados Ana Cunha (PSDB), Eraldo Pimenta (MDB) e José Maria Tapajós (PL), com o objetivo de apresentar esclarecimentos sobre o processo eleitoral desse ano.

Última visita

No dia 8 de fevereiro deste ano, Luzia Nascimento esteve na Alepa e conversou com os quatro deputados sobre as eleições deste ano. Conforme divulgado na ocasião, o objetivo da visita foi tratar de parcerias para melhorar o número de eleitores aptos à votação no próximo pleito, que irá eleger presidente, governador, senadores, e deputados federais e estaduais.

A presidente do TRE/PA aproveitou para anunciar algumas medidas e chamar a atenção aos prazos. “Viemos dar esclarecimentos ao presidente e aos deputados, porque estamos começando o ano eleitoral e temos até 4 de maio para o fechamento do cadastro do eleitor. Então, temos que buscar eleitores que precisam regularizar sua situação”, declarou, citando a implantação de ações itinerantes, e atendimento em zonas eleitorais e nas Estações Cidadania, realizados graças a uma parceria do órgão com o Estado.