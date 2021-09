Eduardo Leite pagará R$ 40 mil a Chico Buarque após vincular sem autorização cantor a ato político

Uma decisão judicial, dada pelo juiz Fernando Rocha Lovisi, nesta terça-feira (21), solicita que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, remova imediatamente o vídeo de Chico Buarque de suas redes sociais. O motivo? No último 7 de setembro, a autoridade compartilhou um registro, no qual aparece o cantor associado a fins políticos.

Na publicação feita no Twitter, Eduardo Leite afirma que o Brasil “precisa voltar para o centro”. Já no conteúdo, Chico Buarque aparece ao lado de Sérgio Reis, responsável por convocar atos antidemocráticos em defesa do presidente Jair Bolsonaro na época.

O artista entrou com um pedido de indenização por não autorizar a vinculação da imagem ao vídeo. Agora o governador do Rio Grande do Sul terá que pagar uma multa diária de R$ 5 mil se não apagar a publicação. Além de R$ 40 mil por danos morais.