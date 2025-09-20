Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eduardo Bolsonaro: anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação

Estadão Conteúdo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestou totalmente contra a proposta em discussão na Câmara para redução de penas dos condenados pelos atos golpistas, que será relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

"A anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação", afirmou Eduardo, em postagem na rede social X, na noite de sexta-feira, 19. "Não há qualquer possibilidade de aceitarmos a mera dosimetria das penas em processos completamente nulos e ilegais, advindos de inquéritos abusivos e absolutamente inconstitucionais".

Na postagem, Eduardo se dirigiu ao relator do projeto de redução das penas. "Paulinho da Força, vou retribuir o conselho que me deu, sobre colocar a mão na consciência. Entenda de uma vez por todas: eu não abri mão da minha vida no Brasil e arrisquei tudo para trazer justiça e liberdade para meu povo em troca de algum acordo indecoroso e infame como o que está propondo", descreveu.

Eduardo segue nos Estados Unidos, onde atua junto a membros do governo de Donald Trump por sanções ao Brasil em troca de uma anistia que beneficie o pai e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, além de aliados.

Na sua postagem, Eduardo ainda sugeriu que o próprio relator do projeto de redução das penas pode se tornar um próximo alvo de sanções do governo norte-americano. "Um conselho de amigo, muito cuidado para você não acabar sendo visto como um colaborador do regime de exceção", afirmou Eduardo a Paulinho.

"Assim como está expresso na lei, TODO colaborador de um sancionado por violações de direitos humanos é passível das mesmas sanções", afirmou, em tom de ameaça. O filho de Bolsonaro ainda classificou o colega de parlamento como alguém que foi posto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para "enterrar" a proposta de anistia ampla.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro ainda mandou um recado para o ex-presidente Michel Temer (MDB), que está trabalhando na articulação do projeto de redução das penas dos condenados no lugar da anistia ampla: "Você, Michel Temer, e o resto da turma não irão impor na marra o que chamam, cinicamente, de pacificação, que nada mais é do que a manutenção de todos os crimes praticados por Alexandre de Moraes", postou.

Paulinho se reuniu, presencialmente, na quinta-feira, 18, com o ex-presidente Michel Temer e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), para discutir a proposta de redução de penas. O encontro teve a participação virtual do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Em vídeo gravado após o encontro, Temer disse que o "PL da dosimetria" é um "pacto republicano"

Após assumir a relatoria do projeto, Paulinho já disse que anistia ampla é um sonho dos bolsonaristas, mas não é possível de ser concretizado. "Ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e eu não vou fazer nenhum projeto que confronte a Câmara com o Supremo. Nós estamos tratando de dose", declarou Paulinho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANISTIA/EDUARDO BOLSONARO/MANIFESTAÇÃO/CONTRA/PROPOSTA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro: anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação

20.09.25 8h48

PIX

Dono da Havan transferiu R$ 5 mil para Carla Zambelli enquanto ela estava foragida

Financiamento ocorreu entre maio e junho deste ano, segundo relatório da PF

20.09.25 8h38

Política

União Brasil pressiona e Celso Sabino avisa Lula que vai deixar Ministério do Turismo

Informação circula em sites nacionais, no entanto, ministro não se manifestou oficialmente nesta sexta-feira (19)

19.09.25 22h41

Ex-ministro de Bolsonaro acena para redução de penas no 8 de janeiro

19.09.25 22h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

Saúde de Bolsonaro

Exames de Bolsonaro apontam anemia, pneumonia e lesões na pele, diz hospital

Ex-presidente teria sido admitido no hospital para exames na manhã deste domingo (14)

14.09.25 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda