Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Senadora cai após tropeçar no plenário, corta o supercílio e sessão é suspensa

Estadão Conteúdo

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) caiu após tropeçar durante a sessão plenária desta terça-feira, 4. A parlamentar sofreu um corte no supercílio esquerdo, foi atendida pela equipe de brigadistas do Senado Federal e encaminhada ao Hospital Sírio Libanês para fazer exames de imagem. Segundo a assessoria da parlamentar, Teresa passa bem.

"Lúcida e orientada, ela foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas do Senado e encaminhada para atendimento hospitalar. A senadora passa bem e segue consciente", informou a assessoria.

A transmissão da TV Senado registrou o momento em que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), percebe a movimentação entre os senadores e decide suspender a sessão. As imagens mostram os parlamentares aglomerados em volta da senadora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SENADO/TERESA LEITÃO/QUEDA/CORTE/SUPERCÍLIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Lula sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre: 'Estamos querendo sair da era da doação'

Presidente da República disse que o Fundo será um novo paradigma no financiamento climático

04.11.25 22h42

ELEIÇÕES 2026

TSE aprova registro do partido Missão, criado pelo MBL; legenda usará número 14

O Missão será o 34º partido registrado no País e o primeiro desde 2019, quando a Unidade Popular (UP) obteve seu registro no TSE.

04.11.25 22h37

Senado deve analisar recondução de Paulo Gonet à PGR na próxima semana

04.11.25 22h17

Senadora cai após tropeçar no plenário, corta o supercílio e sessão é suspensa

04.11.25 22h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

rEORGANIZAÇÃO

Instituições de Justiça do Pará definem regime especial durante Cúpula do Clima e COP 30

Adaptação nas agendas é necessária para auxiliar realização de grandes eventos que ocorrem no mês de novembro, em Belém

29.10.25 7h15

decisão

Justiça condena Luciano Hang a indenizar Lula em mais de R$ 33 mil por declarações ofensivas

Os episódios ocorreram entre 2019 e 2020, quando Hang fez publicações e manifestações públicas com frases que, segundo o tribunal, macularam a imagem de Lula

30.10.25 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda