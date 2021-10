Pelo novo boletim médico divulgado ainda pouco, a Prefeitura Municipal de Belém confirma que o prefeito Edmilson Rodrigues tem previsão de alta para esta terça-feira, 19. A expectativa é consequência da "normalização dos exames laboratoriais".

Edmilson segue apresentando respostas positivas ao tratamento. "O prefeito está muito bem, respirando sem oxigênio há vários dias e vem realizando com sucesso as sessões de ventilação não-invasiva. Suas funções orgânicas estão preservadas, com as provas inflamatórias praticamente normalizadas e finalizando os antibióticos", diz um trecho da nota.