Edmilson Rodrigues registra encontro com Guilherme Boulos: 'Café com Boulos'

O prefeito de Belém Edmilson Rodrigues (PSOL) utilizou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (14), para avisar sobre a visita de Guilherme Boulos (PSOL), na cidade das mangueiras.

“Hoje vou tomar um café com Boulos”, escreveu Edmilson, em um tweet.

Boulos também usou o Twitter, na manhã de hoje, para avisar aos seguidores que iria embarcar para Belém e visitar o prefeito eleito.

“Estou embarcando nesta manhã para Belém pra encontrar o prefeito eleito @EdmilsonPSOL, os partidos que fizeram um exemplo de Frente progressista e a militância do @psol50. Belém vai ser a capital da resistência e da esperança”, afirmou.

No início da tarde hoje, após ter encontrado Boulos, Edmilson informou que a partir das 18h30, eles e mais alguns representantes do partido vão fazer uma live para discutir medidas para Belém. A programação pode ser acompanhada nas redes sociais oficiais do prefeito.

“Hoje, às 18h30, vai ter ao vivo com @GuilhermeBoulos e representantes dos partidos da nossa frente em Belém. Mais cedo, às 17h, eu converso com a artista plástica Fernanda Santa Cruz”, disse.