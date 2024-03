VÍDEO: Edmilson Rodrigues confirma pré-candidatura à reeleição para Prefeitura de Belém pelo PSOL

Em um evento realizado nesta quinta-feira (21), o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, deve oficializar sua pré-candidatura à prefeitura pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Rodrigues, que já ocupa o cargo de prefeito da capital paraense, reafirmou seu desejo de ser reeleito neste ano de 2024. O anúncio é feito na sede social do clube do Paysandu.

Em seu discurso, Edmilson disse estar grato pelo apoio que tem recebido, que está mais velho e mais sensível. Aos 66 anos, o atual prefeito de Belém elogiou o Governo Federal de Lula no combate à fome, em obras de infraestrutura e retomada de outros programas e diz que a gestão em Belém tem também responsabilidade social e fiscal.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), Lélio Costa, firmou o apoio à pré-candidatura de Edmilson Rodrigues. Além do PSOL, evento ficou lotado de simpatizantes, com representantes do PCdoB, PV e PT, legendas que confirmam apoio a Edmilson.

Zé Geraldo, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), discursou e conclamou uma frente ampla da esquerda pela democracia. Araceli Lemos, presidente estadual do PSOL, disse que o congresso nacional do partido fechou apoio à candidatura do Edmilson.

Pré-campanha

Edmilson anunciou para setembro deste ano a entrega do novo Mercado de São Brás. O candidato à reeleição também falou do avanço da macrodrenagem de bairros como o Tapanã, Guamá e de parcerias com o Governo Federal para garantir asfalto em ruas da periferia de Belém.

Segundo Edmilson, nos dois anos de pandemia e no governo de Bolsonaro não dava para avançar com obras de infraestrutura. "Depois veio Lula e tivemos conquistas principalmente na educação", disse o atual prefeito.

O pré-candidato citou o investimento de mais de R$ 100 milhões na reconstrução das escolas da rede municipal com novo mobiliário, energia solar, banheiros com acessibilidade, professores concursados com a média salarial de R$ 10 mil e aumento de 50% na merenda escolar. "Uma das grandes conquistas da minha gestão está na educação", acrescentou.