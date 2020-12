Edmilson Rodrigues anuncia mais dois nomes da nova equipe: Semma e Cinbesa

O prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), anunciou, na tarde desta segunda-feira (28), novos integrantes de sua equipe de governo para a próxima gestão: Sérgio Brazão ficará á frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Bruno Batista comandará a Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa).

Pela manhã, Edmilson anunciou outros três nomes: Francisco Antônio Guimarães de Almeida, conhecido como Dr. Chiquinho, para o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Público do Município de Belém (Iasb); Alickson Lopes vai para a Funbosque; e Edna Maria Sodré D’Araújo assumirá o Instituto de Previdência do Município de Belém (IPMB).

Atual vereador de Belém, Dr. Chiquinho, do Psol, obteve 1.734 nas eleições de novembro e não se reelegeu à Câmara Municipal de Belém, devendo concluir o atual mandato agora em dezembro. Ele ficará à frente do Iasb, a partir de janeiro. Médico especialista em endoscopia digestiva há 25 anos, proprietário de clínica e concursado da Prefeitura de Belém há cerca de 18 anos, Dr. Chiquinho também é formado em biologia e tem licenciatura em ciências e matemática.

“A assistência de saúde dos servidores municipais está mal avaliada, há muitas queixas. Vamos otimizar, tornar eficiente o acesso dos segurados – servidores e dependentes – ao atendimento, tornando esse direito ágil e de qualidade”, declarou o parlamentar, que já havia assumido o cargo de diretor do Departamento de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e também dirigiu a unidade de saúde do bairro do Bengui, durante à primeira gestão de Edmilson à frente da Prefeitura da capital.