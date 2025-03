É crime acampar em quartéis para pedir golpe; esse pedido foi feito por Bolsonaro, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou nesta quarta-feira, 26, a descoberta de um documento na sede do Partido Liberal (PL), mencionada em denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que mostra "o que ocorreria após o golpe de Estado, como seria a divisão de poder".

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 26, quando o Supremo julga se recebe ou rejeita a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados de tentarem um golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente nega envolvimento com a trama.

"Seria a chamada operação de Garantia da Lei de da Ordem, o discurso a ser proclamado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro depois do golpe e como seria essa divisão de poder", citou Moraes. "A denúncia ressalta ainda que Jair Messias Bolsonaro tinha pleno conhecimento das ações da organização criminosa."

Moraes continuou: "(A denúncia) Destaca que, mesmo após a derrota, determinou que as Forças Armadas emitissem nota técnica com a finalidade de manter os seus apoiadores. O presidente determinou, após as eleições, que assinassem uma nota pela manutenção das pessoas na frente dos quartéis".

Na sequência, Moraes reforçou o caráter criminoso dos acampamentos. "Hoje, ninguém mais tem dúvida, porque o Supremo Tribunal Federal já se deparou com o tema, já realizou diversas condenações e também mais de 500 acordos de não persecução penal, que é crime, é infração penal você acampar na frente de quartéis para pedir a decretação de golpe de Estado, para pedir a volta do AI-5, da tortura, a quebra da normalidade democrática". Moraes acrescentou: "E isso foi feito expressamente, esse pedido, pelo então presidente ora denunciado".