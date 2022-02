Doria diz que São Paulo dará 4ª dose e Queiroga critica

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o Estado vai adotar a quarta dose da vacina contra a covid-19, mesmo sem o aval do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, rebateu o tucano e disse que a prioridade é a aplicação da dose de reforço. As informações são da Agência Estado.

"Não conversei com o governador sobre isso. O governador de São Paulo e outros chefes de Executivo, seja de Estado ou de município, muitas vezes interferem no processo decisório a respeito da imunização", afirmou Queiroga nesta quarta-feira, 9, após sair de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no Congresso.

O ministro da Saúde disse ainda que a quarta dose da vacina está em discussão no Ministério da Saúde, mas que é preciso ter "base técnica" e "evidências científicas" para liberar a aplicação. "Agora, quer saber qual é a prioridade? Eu já falei isso, avançar na dose de reforço. A terceira dose, essa é a prioridade Então, se avançar na terceira dose, nós vamos ter mais preparo para enfrentar a variante Ômicron e outras variantes que podem surgir desse vírus que sofre mutações", declarou.

Doria indicou que prevê administrar a quarta dose da vacina contra covid-19 em toda a população do Estado. "Vamos adotar em São Paulo a quarta dose, independentemente de haver ou não recomendação do Ministério da Saúde", disse o tucano em entrevista à Rádio Eldorado nesta quarta-feira, 9. Atualmente, essa aplicação é destinada apenas a imunossuprimidos, que, em geral, correm mais risco de ver a doença evoluir para quadros graves.