Donald Trump divulga mensagem de apoio a Bolsonaro: 'Grandes amigos'

Na terça-feira (26), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma mensagem de apoio a Jair Bolsonaro. O texto, com o título "endosso a Jair Bolsonaro", foi divulgado pelo empresário por e-mail. As informações são do Correio do Povo.

Em uma série de elogios, Trump disse que ele e o presidente do Brasil são grandes amigos e que Bolsonaro luta muito e ama o povo brasileiro, assim como ele faz pelos Estados Unidos. O ex-presidente ainda afirmou que Jair é um "grande presidente" e que "nunca decepcionará o povo do seu grande país". "O Brasil tem sorte de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando para ele", diz um dos trechos da mensagem.

Donald Trump e Jair Bolsonaro sempre mantiveram uma boa relação e trocavam elogios publicamente. A divulgação da mensagem de Trump veio no dia em que a CPI da covid encerrou suas atividades com a aprovação do relatório final.