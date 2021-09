Dois atos marcam o 7 de Setembro em Santarém

Duas grandes manifestações marcam, na tarde desta terça-feira (7), os atos pelo 7 de Setembro em Santarém, no Oeste do Pará. Além do ato pela programação local do Grito dos Excluídos, a região do planalto Santareno também registrou grande movimentação de veículos para uma carreata que contará com participação também de ciclistas e motociclistas. A movimentação é acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal de Santarém.

As concentrações da bike-moto-carreata ocorrem na Praça da Bíblia, na avenida Dr. Anísio Chaves, a parrtir das 17h30. O percurso do ato ainda não foi confirmado.

Já a edição do tradicional “Grito dos excluídos e excluídas“ será a 27ª, e iniciou às 17h, na igreja da Matriz de Santarém. A organização do evento é composta pela Igreja Católica, movimentos e pastorais sociais.

Em Santarém, o Grito dos Excluídos traz este ano o mote “Vida em primeiro lugar! Na Luta por participação, saúde, educação, comida, moradia, emprego e renda, já!". Estão programados pela organização 15 “gritos”, divididos em três momentos, com apresentações musicais de cantores locais.

O percurso, com saída da praça da igreja da Matriz, inclui a praça do São Sebastião, tem movimentação tímida.