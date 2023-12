Dilma responde a provocação em voo na primeira classe: 'Lógico, querida. Sou presidente de banco.'

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), dos Brics, foi alvo de comentários provocativos enquanto viajava na primeira classe de um avião. O episódio, registrado em áudio e disseminado nas redes sociais desde quarta-feira (13), revela um diálogo no qual uma passageira questiona de maneira irônica a presença de Dilma na primeira classe.

Em resposta, a ex-presidente esclarece de forma assertiva: "De primeira classe? Lógico, querida. Eu sou presidente de banco. Como você acha que viaja presidente de banco?" Dilma estava no Brasil para cumprir compromissos relacionados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Mercosul na semana anterior à gravação, cuja data não foi divulgada.

Dilma Rousseff, formada em economia, foi indicada por Luiz Inácio Lula da Silva para a liderança do NDB em março deste ano e continuará no cargo até julho de 2025. Anteriormente, estava sem ocupação desde 2016, quando enfrentou um processo de impeachment.

O NDB, também conhecido como Banco dos Brics, representa uma instituição financeira do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sua função é impulsionar o desenvolvimento conjunto e multilateral dessas nações emergentes. Vale ressaltar que o Brics não configura um bloco econômico, mas sim um grupo de países com características econômicas similares.

O comando anterior do NDB foi ocupado por Marcos Troyjo, escolhido por Jair Bolsonaro em 2020, sucedendo um representante indiano. O mandato na liderança do banco é rotativo, evidenciando a natureza colaborativa do grupo Brics.