CPI DAS ONGs: diligências comprovam pobreza e abandono em reserva administrada pelo ICMBio no Acre

Em uma diligência realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONG, presidida pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), nesta quinta-feira (19), foi constatado o abandono e a falta de oportunidades aos moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. A visita na área de preservação foi feita para verificar as condições de vida dos moradores e investigar as denúncias que chegaram ao colegiado.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) administra a reserva, que fica localizada no município de Xapuri, no Acre. No entanto, a região é influenciada pela organização não governamental WWF, de origem suíça, conforme apontou o presidente da comissão.

Plínio destacou o logotipo do WFF em uma placa que fica na entrada da reserva e atribuiu a responsabilidade do isolamento da região à ONG. Além disso, o senador afirmou que o dinheiro que procede de ONGs, como a WWF, favorece a criação de áreas de preservação, mas também pode resultar na redução de oportunidades econômicas para a população que reside no local e colocá-los em situação de pobreza.

A situação precária da população da reserva Chico Mendes foi denunciada à CPI das ONGs, o que levou a comissão a investigar a atuação das organizações na região. Durante a diligência também foram reconhecidas a falta de acesso a energia, infraestrutura e oportunidades de geração de renda aos moradores da reserva.

A comitiva da CPI, além do senador Plínio Valério, é composta pelo senador Jaime Bagatolli (PL-RO), vice-presidente da comissão, pelo senador Márcio Bittar (União-AC), relator da CPI, e pelo senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), membro do colegiado. A comissão foi instaurada para investigar a atuação de organizações na Amazônia.