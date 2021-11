Dia do Orgulho Hetero é aprovado na CCJ da Paraíba

Por unanimidade, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) o projeto de lei que cria o Dia Estadual do Orgulho Heterossexual no âmbito do Estado da Paraíba. A aprovação aconteceu na sessão desta segunda-feira (22) e segue para votação no plenário da casa legislativa. As informações são do Portal T5.

Segundo o autor do texto, Walber Virgolino (Patriotas), o projeto tem o objetivo de "defender os direitos e garantias das pessoas que tem orientação heterossexual de se manifestarem acerca da sua escolha, do orgulho que sentem desta, e não sofrerem qualquer tipo de discriminação por isso".

O deputado disse ser contrário à divisão de muitos grupos sociais, no entanto, a criação do projeto teve como justificativa o atendimento aos apoiadores."Algumas pessoas me instaram em redes sociais sobre o Dia do Orgulho Gay, Orgulho Negro, não sei o que mais, não sei o que lá. Aí disseram: deputado, porque você não cria o dia do orgulho hétero?", argumentou o deputado em contato com o Portal T5.

Em outro texto do documento, a proposta pretende atender a "livre manifestação das famílias, daqueles que respeitam as opções sexuais de quem quer que seja, mas querem deixar claro a sua opção e de não se envergonhar dela.”