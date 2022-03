Dia de combate ao assédio sexual contra mulheres é aprovado pela Alepa

Foi aprovado, nesta terça-feira (15), pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), um projeto de lei voltado para as políticas de garantia de direitos do gênero feminino. O PL nº 138/2021, de autoria da deputada Diana Belo, institui o "Dia Estadual de Mobilização e Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no ambiente de trabalho no Estado do Pará".

A data tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar o assédio sexual contra mulheres no ambiente de trabalho como forma de disciplinamento, punição ou por qualquer motivação e pretexto.