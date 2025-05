Desembargadora segue recebendo acima do teto

A desembargadora Iris Medeiros Nogueira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), seguiu recebendo remunerações muito acima do teto previsto na Constituição após ter processado o jornal Zero Hora por divulgar seu contracheque de abril de 2023, no valor de R$ 662 mil. Em alguns meses, seus vencimentos superam até três vezes o limite.

A remuneração de magistrados é pública desde 2015. Em nota, o TJ-RS afirmou que, "como já informado, as verbas que eventualmente excedam ao teto remuneratório possuem natureza indenizatória".

O Estadão analisou os contracheques de Iris de 2023 até o mês passado. Em todos os meses, a remuneração ultrapassou o limite, igual ao salário de ministro do Supremo Tribunal Federal (R$ 46.366,19 brutos). Em média, apenas em 2025, ela recebeu R$ 113,9 mil, já com descontos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.