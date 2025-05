Desafio para fim da escala 6x1 é convencer Congresso, diz Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou hoje que o maior desafio para o fim da escala 6x1 é o convencimento dos parlamentares do Congresso Nacional. Ele classificado a jornada de 44 horas semanais como cruel. Para ele, que participou da 5ª Feira da Reforma Agrária, organizada pelo MST, é preciso encaminhar o assunto de forma construtiva. "É preciso pensar em sustentabilidade. Sem mudanças abruptas."

Marinho mencionou que, no passado, foi proposta uma mudança gradual com a diminuição de 30 minutos por ano. No entanto, ela não foi aceita. "Já estaríamos em 40 horas já há muito tempo se isso tivesse sido feito", afirmou.Ele disse pedir às lideranças empresariais que enxerguem o tema com naturalidade, vendo os próprios funcionários como consumidores.

Fraude no INSS

Marinho foi questionado sobre o esquema de fraudes do INSS e afirmou que o caso teve início em 2019 e não foi investigado pelo governo anterior. Para ele, o importante agora é que o assunto está sendo investigado e que deve ser buscado ressarcimento aos que foram lesados no processo.

Segundo o ministro, enquanto as coisas se esclarecem, muitas associações podem ser "levadas a reboque", mesmo sem ter envolvimento com o processo.