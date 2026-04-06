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Deputados estaduais discutem projetos nas áreas de meio ambiente e cultura

Em Belém, propostas serão apreciadas em plenário nesta terça-feira (7) na Cidade Velha

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Plenário da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) na Rua do Aveiro, na Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, em Belém (Foto: Balthazar Costa / Alepa)

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