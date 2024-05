Deputados do PL Pará se pronunciam sobre morte de Amália Barros; veja mensagens

Diversos parlamentares que cumprem mandatos pelo Partido Liberal (PL) do Pará se pronunciaram sobre a morte da deputada federal Amália Barros, vice-presidente do PL Mulher nacional. A parlamentar faleceu na madrugada deste domingo (12/05), aos 39 anos, após passar por um procedimento cirúrgico para remoção de um nódulo no pâncreas e ficar internada desde o início do mês de maio.

Deputados estaduais

No Legislativo estadual, por exemplo, os três deputados filiados ao PL publicaram mensagens. Em sua conta no Instagram, o delegado Coronel Neil (PL) informou o falecimento da parlamentar com tristeza e disse que Amália deixará saudades. "Apesar de todos os obstáculos, nunca deixou de lado a sua luta", enfatizou.

O deputado continuou dizendo que ela "parte deixando um legado lindo, uma semente plantada no coração de cada ser humano que lhe conheceu. Você nos ensinou o valor de uma vida, que independente das nossas limitações, a vontade de vencer deve ser sempre maior. Que Deus te receba neste momento", desejou. Confira a publicação completa:

Também pelas redes sociais, o deputado estadual Toni Cunha (PL) registrou a morte da parlamentar "com pesar". "Uma mulher de muita luta, líder do PL Mulher em todo o país. As causas pelas quais lutava jamais poderão ser lembradas sem a referência a seu nome. Que Deus a receba e conforte amigos e familiares", comentou. Veja:

O deputado Rogério Barra (PL) também se pronunciou. À reportagem do Grupo Liberal, ele disse que o Brasil perdeu "uma grande representação" do Partido Liberal. "Seu histórico de luta por pessoas com deficiência visual deixará um legado inestimável ao Brasil. Cabe a nós, representantes da sociedade, seguir lutando por inclusão permanente e em todos os setores", mencionou. No Instagram, ele desejou seus sentimentos à família:

Deputados federais

Já na Câmara dos Deputados, o parlamentar Éder Mauro (PL) destacou que a partida de Amália foi "cedo demais". "Uma brilhante e destemida guerreira que lutou até o fim", declarou, no Instagram. Confira:

Também deputado federal, Joaquim Passarinho (PL) recebeu a notícia da morte da vice-presidente do PL Mulher com "profunda tristeza". Ele mencionou no Instagram que "sua história de dedicação e comprometimento era uma inspiração para todos". Veja a homenagem:

O deputado federal Caveira (PL) enviou uma nota à reportagem dizendo que a parlamentar Amália Barros prestou um papel de "grande relevância" para toda a sociedade brasileira, "dedicando-se incansavelmente ao serviço público e à defesa dos interesses do povo e em especial atenção às pautas de inclusão". Ele expressou suas condolências à família.