Deputado Rodrigo Maia é nomeado por João Dória titular de secretária do Governo de São Paulo

O deputado federal Rodrigo Maia (sem partido-RJ) vai assumir a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo, conforme anunciado pelo governo estadual em nota. Assinada nesta quinta-feira (19) pelo governador João Dória (PSDB), a nomeação deve ser publicada no Diário Oficial desta sexta (20). A notícia foi publicada pelo InfoMoney, com informações da agência de notícias Reuters.

Segundo a nota do governo de São Paulo, no novo cargo Maia será responsável por “agilizar os projetos de desestatização, acelerando as parcerias público-privadas e as concessões em andamento”.

“A experiência do Rodrigo Maia à frente da Câmara fortaleceu nele a capacidade de dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, com eficiência e credibilidade. Todas as reformas que passaram sob sua liderança só foram possíveis por causa do diálogo, do senso de urgência e do olhar estratégico de quem sabe o que é verdadeiramente importante para o país”, disse Doria segundo a nota.

Maia foi expulso do DEM no mês de maio após divergências com o presidente da legenda, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, por causa da posição de parte dos parlamentares do partido de apoiar Arthur Lira (PP-AL) para a sucessão de Maia na presidência da Câmara dos Deputados. O deputado fluminense apoiava a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP).

Na ocasião, Maia chamou ACM Neto de “oportunista” e “sem caráter”, o que resultou na expulsão. Após o episódio, ele chegou a ser convidado por Dória para ingressar no PSDB. O deputado tem sido vinculado a uma possível filiação ao PSD, partido que recebeu o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que também deixou o DEM.