Deputado quer explicações sobre reforma da embaixada dos EUA em Brasília (DF)

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR), líder da oposição na Câmara, disse, na quinta-feira, 31, que vai protocolar um pedido de explicações à embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, sobre o novo prédio da representação do país em Brasília. Procurada para comentar, a embaixada americana não havia respondido.

No documento, que será apresentado à Câmara, o deputado vai requisitar informações sobre valores, planta do novo edifício e utilidade das áreas subterrâneas. Como mostrou o Estadão, o governo dos EUA gastará R$ 3,5 bilhões (US$ 623 milhões) para a obra e a edificação está na fase das fundações, que têm profundidade de 29 metros.

"Por se tratar de questão de soberania nacional, estou protocolando um pedido de esclarecimento para a Embaixada Americana explicar ao povo brasileiro o porquê da necessidade de uma estrutura tão grande com 9 andares subterrâneos", escreveu o deputado no X (antigo Twitter), ao comentar a publicação de outro usuário da rede social.

O novo prédio da embaixada terá 22 mil metros quadrados de área. Por motivos de segurança, a representação dos EUA no Brasil não revelou o que estará em seus andares subterrâneos.