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Política

Deputado do PL é autuado por jogar lixo na prefeitura de Fortaleza para gravar vídeo

Segundo a prefeitura, o deputado deveria participar de sessão na Câmara dos Deputados no dia do ocorrido

Estadão Conteúdo
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Deputado André Fernandes (PL-CE) jogou lixo na prefeitura de Fortaleza (Reprodução)

A prefeitura de Fortaleza autuou o deputado federal André Fernandes (PL-CE) por despejar sacos de lixo na calçada da sede do Paço Municipal, na noite desta quinta-feira, 9. A ação foi capturada por câmeras de segurança, e posteriormente, o próprio parlamentar publicou em suas redes sociais um vídeo promovendo o episódio, que, segundo ele, tratou-se de um protesto contra denúncias de atraso na coleta de lixo na cidade. A prefeitura classificou o ato como uma "ação midiática" e anunciou que já está tomando medidas judiciais.

Segundo a prefeitura, o deputado deveria participar de sessão na Câmara dos Deputados no dia do ocorrido. Além disso, a gestão municipal informou ao Estadão que a ação gerou um "custo operacional de R$ 1.400 aos cofres públicos, mediante a remoção de equipes de garis e microcoletor de outros pontos da cidade para o Paço Municipal, espaço tombado e que já havia sido limpo".

A gestão municipal também informou que André Fernandes já foi notificado por depósito irregular de resíduos e conspurcação de bem tombado. Além disso, a Procuradoria Geral do Município (PGM) trabalha para entrar com Ação Civil Pública para "reparação integral do dano patrimonial e indenização por dano moral coletivo, dada a gravidade da conduta e a influência do agente".

A PGM também estuda representar contra o deputado no Ministério Público por infração contra o patrimônio ambiental e histórico. Construído no século XIX, o Paço Municipal foi o primeiro imóvel a ser tombado como patrimônio histórico de Fortaleza.

André Fernandes que é deputado federal pelo Partido Liberal (PL), alinhado ao bolsonarismo, gravou o vídeo em protesto à gestão do prefeito Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores (PT). O parlamentar afirma que promoveu um "mutirão em praça e entrega lixo à Prefeitura após reclamações de coleta atrasada".

No vídeo publicado em suas redes sociais, ele diz "já que o prefeito abandonou a cidade, eu vim resolver". Em seguida, ele é gravado cortando a grama e pintando o muro de um lote no município. Posteriormente, ele grava o momento em que leva diversos sacos de lixo na caçamba de uma caminhonete até a frente do Paço Municipal e as descarrega no local.

O Estadão entrou em contato com o deputado, e aguarda retorno.

Em entrevista à CBN na tarde desta sexta-feira, 10, o prefeito Evandro Leitão comentou o caso, classificando o ato como "lamentável". Ele diz: "Um representante do povo cearense que deveria estar trabalhando está se prestando ao papel de jogar lixo enquanto nós estamos trabalhando para limpar a cidade".

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