Deputado Chicão é eleito presidente da Alepa

O deputado Francisco Melo, mais conhecido como Chicão, do MDB, será o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no biênio 2021/2023. Ele foi escolhido pelos seus colegas de parlamento, por ampla maioria, na manhã desta terça-feira (15), durante eleição para presidente da 19° Legislatura do 2° biênio. Dois candidatos se inscreveram para concorrer ao cargo mais alto do Poder Legislativo Estadual. Além de Chicão, o deputado Delegado Caveira (PP) entrou na disputa.

O parlamentar do MDB teve 36 votos, enquanto o do PP teve apenas um. Houve ainda uma abstenção. Três deputados estavam ausentes e não participaram da eleição: Eraldo Pimenta (MDB), Fábio Figueiras (PSB) e Eliel Faustino (DEM), sendo que este último não compareceu por ter testado positivo para o novo coronavírus. Chicão está no seu quarto mandato e, atualmente, ocupa a função de líder do governo na Assembleia Legislativa.

A Alepa também escolheu a nova mesa diretora. Apenas uma chapa foi inscrita: Antônio Tonheiro (PL) - 1° vice-presidente; Michele Begot - 2° vice-presidente; Professora Nilse (Republicanos) - 1° secretário; Dilvanda Faro (PT) - 2° secretária; Victor Dias (PSDB) - 3° secretário; Hilton Aguiar (DEM) - 4° secretário. A chapa única foi eleita por 36 votos. Houve ainda um voto nulo, dois brancos e uma abstenção (Miro Sanova, do PDT) abriu mão de votar. Nesta votação, apenas Eliel Faustino, que está com covid 19, estava ausente do plenário.

A nova mesa diretora tomará posse em fevereiro do ano que vem, já que o mandato da atual vai até 31 de janeiro de 2021. Com a renúncia do atual presidente e primeiro vice-presidente, Daniel Santos (MDB) e Renato Ogawa (PL), até 31 de dezembro, para assumirem as prefeituras de Ananindeua e Barcarena, quem assume a presidência da Alepa até a posse de fevereiro, pela ordem, é a atual 2ª vice-presidente, deputada Michele Begot (PSD).