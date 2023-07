Deputada Renilce gasta R$ 3 milhões com Safadão

A deputada federal paraense Renilce Nicodemos (MDB-PA) gastou R$ 3 milhões de emendas parlamentares com shows do cantor Wesley Safadão no Pará. As informações foram divulgadas na coluna Repórter 70, do Jornal O Liberal desta quinta-feira (27).

Conforme apurado pela coluna, um dos shows, em Marapanim, terra natal da deputada, acabou se transformado em um verdadeiro showmício. Imagens publicadas no Instagram de Renilce mostram que o artista contrato por meio de valores de emenda parlamentar chega a usar e exibir para a câmera um boné com o nome da deputada.

Renilce é casada com o vereador de Belém, Neném Albuquerque (MDB). "Mas o casal está mais para "safadão" do que para "neném"", diz a nota do Repórter 70.

Em suas redes sociais, a parlamentar publica fotos e vídeos se divertindo nos shows, sempre no palco, marcando presença próximo ao público. Em outro show, em Igarapé-açu, é a própria Renilce quem chama Wesley Safadão ao palco. Já em um show em Vigia, a deputada anunciou que “estava investindo na cultura paraense”.