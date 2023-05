Deltan Dallagnol permanece na Câmara até que Corregedoria analise cassação

Apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que invalidou seu registro de candidatura, resultando na perda do seu mandato como deputado federal, Deltan Dallagnol (Podemos) permanece na Câmara dos Deputados até que a Corregedoria da casa analise o caso. O órgão enviou uma notificação ao ex-procurador, na quinta-feira (18), solicitando que ele apresente sua defesa em relação à decisão do TSE.

O prazo para o deputado apresentar a sua defesa é de cinco dias e o documento será analisado pela Mesa Diretora. Corregedor da Câmara e membro do PSD-CE, Domingos Neto informou que a Mesa será responsável apenas pela análise de aspectos formais do processo de Dallagnol, não entrando no mérito do caso.

Dallagnol teve o registro de candidatura anulado por decisão unânime dos ministros do TSE, que entenderam que o pedido de exoneração feito pelo ex-procurador com o objetivo de deixar o Ministério Público Federal foi uma tentativa de contornar a inelegibilidade prevista na lei. Ex-procurador e ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, o parlamentar havia sido o deputado federal mais votado do estado nas eleições de 2022, com 344.917 votos.