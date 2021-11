Delegado Eguchi é novamente afastado da Polícia Federal

O delegado Everaldo Eguchi foi afastado de suas funções pela cúpula da Polícia Federal. Ele investigado por suposto vazamento informações de operações da Polícia Federal a garimpeiros. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (25) em portaria. Eguchi chegou ao segundo turno da prefeitura de Belém pelo Patriota, quando foi derrotado por Edmilson Rodrigues, do PSOL. As informações foram divulgadas pela Veja.

Eguchi responde à acusação de violar sigilo funcional durante a Operação Migrador, que investiga o garimpo ilegal de Manganês em Marabá, Sul do Pará.

Foi realizada, em julho, a partir de decisão da Justiça, uma operação de busca e apreensão na casa da Eguchi em Belém, onde os agentes encontraram uma mochila vermelha com maços de dinheiro em reais, dólares e euros.

Na época da operação, Eguchi disse, por meio das redes sociais, que confiava “muito no trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Estarei sempre à disposição para esclarecer todos os fatos. Tenho certeza de que a verdade vai aparecer e vão verificar que eu não tenho com o que existe naquele inquérito”.

No dia 10 de novembro, a Justiça Federal, por meio da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, havia determinado a suspensão do procedimento criminal contra Eguchi, em trâmite na Vara Única da Subseção Judiciária de Marabá, e o retorno dele ao cargo, até o julgamento definitivo do habeas corpus.

Para a desembargadora que analisou o pedido, “é possível identificar, ao menos no atual cenário, questões políticas e pessoais como fatores determinantes para a abertura da investigação que se baseou em denúncia anônima contra o paciente”, disse, referindo-se às denúncias contra Eguchi.