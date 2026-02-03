Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Defesa recorre à Primeira Turma do STF contra prisão de Filipe Martins

O pedido questiona a conclusão de que Martins teria descumprido medida cautelar ao acessar as redes sociais

Estadão Conteúdo
fonte

Filipe Martins (Arthur Max/MRE)

A defesa de Filipe Martins recorreu à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a decisão que manteve a prisão preventiva do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em recurso protocolado nesta segunda-feira, 2, os advogados pedem que o colegiado reveja a ordem assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, sob o argumento de que a custódia foi decretada com base em um fato "tecnicamente inexistente".

O pedido questiona a conclusão de que Martins teria descumprido medida cautelar ao acessar as redes sociais. Segundo a defesa, a decisão se apoiou em uma denúncia informal de um terceiro, baseada em suposta "visualização de perfil" no LinkedIn, sem respaldo em prova técnica.

Em 26 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a manutenção da prisão de Martins. Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, os documentos apresentados pela defesa não comprovam que Martins não tenha acessado a rede social.

No entanto, para a defesa, os dados apresentados tornam inviável a hipótese de descumprimento. O recurso também critica o uso de capturas de tela apresentadas pelo denunciante como fundamento da decisão. Segundo os advogados, esse tipo de material é frágil do ponto de vista técnico, passível de manipulação e sem cadeia de custódia, especialmente na ausência de perícia.

Os defensores afirmam que pediram desde o início a realização de exame técnico nos registros de acesso, mas que o pedido não foi analisado. Para eles, a manutenção da prisão preventiva sem enfrentar a prova técnica oficial equivale a uma antecipação de pena.

Outro ponto levantado é a contestação da afirmação de que a própria defesa teria reconhecido o uso da rede social pelo réu. O agravo sustenta que não houve admissão de acesso e que a decisão confundiu a custódia técnica das contas digitais pelos advogados com utilização direta por Martins.

Ao final, a defesa pede o reconhecimento de erro de fato, a nulidade da decisão e a revogação da prisão preventiva, em vigor há cerca de um mês, com eventual substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A prisão preventiva de Martins foi decretada por Moraes após a identificação de um suposto acesso do investigado à rede social LinkedIn, conduta considerada incompatível com as medidas cautelares impostas pela Corte. A defesa, no entanto, sustenta que Martins não utilizava a plataforma desde 2024, antes da imposição da proibição de uso de redes sociais.

O ex-assessor foi preso em 2 de dezembro, em Ponta Grossa (PR), onde cumpria prisão domiciliar determinada pelo Supremo.

Martins foi condenado pelo STF, em 16 de dezembro, a 21 anos e seis meses de prisão por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. A decisão ainda não transitou em julgado e, por isso, é passível de recurso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/FILIPE MARTINS/DEFESA/PEDIDO/1ª TURMA/CONTESTAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Inquérito

Defesa de Daniel Vorcaro pede adiamento ou flexibilização de depoimento à CPMI do INSS

A solicitação, contudo, não produz efeito automático. Pelas regras regimentais, a decisão sobre a data, a forma e a realização da oitiva cabe exclusivamente ao presidente da comissão

03.02.26 16h18

'Nós temos uma fila de CPIs', diz Hugo Motta sobre a instalação de comissão sobre Banco Master

03.02.26 16h13

condenado

Defesa recorre à Primeira Turma do STF contra prisão de Filipe Martins

O pedido questiona a conclusão de que Martins teria descumprido medida cautelar ao acessar as redes sociais

03.02.26 16h02

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-PA proíbe distribuição de camisas com nome, slogan ou referência ao prefeito Dr. Daniel

Decisão liminar suspende ação em Salinópolis (PA) e prevê multa de até R$ 50 mil

03.02.26 15h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda