Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para visitas de Nelson Piquet e aliados políticos

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada pelo Supremo

Estadão Conteúdo
fonte

Bolsonaro e Nelson Piquet (Arquivo Anderson Riedel/PR)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que ele possa receber o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet em sua residência. O pedido foi protocolado nesta terça-feira, 28.

Além de Piquet, os advogados solicitaram permissão para que o ex-presidente receba as visitas dos deputados Alberto Fraga (PL-DF), Altineu Côrtes (PL-RJ) e Gustavo Gayer (PL-GO), do dirigente do PL Alexandre Paulovich Pitolli, e de seu irmão, Renato Bolsonaro.

"O pedido tem por finalidade permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo direto com o peticionante", justificou a defesa ao STF.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada pelo Supremo. Ele também enfrenta uma condenação por liderar uma organização criminosa e tentar abolir o Estado Democrático de Direito.

Na segunda-feira, 27, a defesa apresentou recurso ao STF para tentar reverter a condenação de 27 anos e seis meses de prisão imposta pela Primeira Turma no processo sobre a trama golpista.

Os advogados alegam que a decisão contém "profundas injustiças" e pedem que os ministros reconsiderem a condenação ou reduzam a pena. O recurso será analisado em plenário virtual pela Primeira Turma, entre 7 e 14 de novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/BOLSONARO/DEFESA/PEDIDO/VISITA/NELSON PIQUET
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

preso

Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para visitas de Nelson Piquet e aliados políticos

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada pelo Supremo

28.10.25 18h08

notícia-crime

PT aciona PGR contra Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas na Câmara

Segundo Lindbergh, Eduardo Bolsonaro teve 14 presenças nas 51 sessões realizadas no ano legislativo e acumula 72% de faltas

28.10.25 17h33

TSE marca julgamento sobre criação do Missão, partido do MBL

28.10.25 17h28

justiça

Com foco nas penas, recursos de Bolsonaro e aliados têm pouca chance de reduzir condenações

Os pedidos serão analisados pela Primeira Turma no plenário virtual, a partir de 7 de novembro

28.10.25 16h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Margem Equatorial

Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar

Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

21.10.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda