Viseu: Decisão do TSE torna Carla Parente inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou por unanimidade a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) que condenou Carla Dulcirene Parente Novaes a inelegibilidade pela prática de abuso de poder econômico e por exercício irregular da medicina durante as Eleições de 2016, no município de Viseu, localizado no nordeste do Pará. Com isso, Carla Parente fica impedida de concorrer a cargos eletivos pelo período de oito anos a contar da data do pleito que gerou a denúncia.

Na época, Carla Parente foi acusada de promover a realização de consultas gratuitas, distribuir medicamentos e prometer a expedição de documentos com a finalidade obter votos. A prática ilícita envolveria ainda a sua candidata a vice na chapa, a médica Astrid Maria da Cunha e Silva. No processo consta que áudios, vídeos e imagens foram anexados para consubstanciar a denúncia e que todo o material foi submetido à perícia da Polícia Federal, que constatou a sua veracidade.

VEJA MAIS

“Fica evidente a gravidade dos fatos, tendo em vista o notório aproveitamento do calamitoso sistema de saúde pública para intermediar e distribuir benesses, com o fim de obter votos de pessoas carentes, em afronta à normalidade e à legitimidade das eleições”, diz um trecho do voto da relatora, a ministra Cármen Lúcia, que defendeu a manutenção da decisão já proferida na segunda instância.

Decisão será acatada e não haverá novo recurso na Justiça, diz defesa

Em entrevista do Grupo Liberal, Pedro Henrique Oliveira, que é advogado especializado em direito eleitoral e representa a defesa de Carla Parente, afirma que a decisão será acatada e não haverá novo recurso na Justiça. Isso porque ainda que uma apelação fosse acatada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ela não teria efeitos práticos em benefício de Carla.

“Na prática, ela estará livre para concorrer em 2024 porque essa inelegibilidade foi uma confirmação de uma pena imposta pelo TRE, que se refere às eleições municipais de 2016. Portanto, ela é contada da data da eleição em que o suposto ato abusivo foi praticado, ou seja, em 2024 cessa essa inelegibilidade”, explica o advogado.

Na avaliação de Pedro Oliveira, a condenação também não deve implicar em prejuízos para a carreira política de Carla Parente. “Eu acredito que não vai ter nenhuma repercussão política no município de Viseu porque ela já disputou as eleições de 2020, quando ainda não tinha sido condenada em segunda instância e perdeu por uma diferença de apenas mil votos”, pontua.

Em fevereiro passado, foi realizada um pleito suplementar em Viseu com a eleição de Cristiano Vale (PP) e Mauro da Serra para os cargos de prefeito e vice. O processo foi necessário depois que o então prefeito Isaias José Silva Oliveira Neto (PL) e seu vice Franklin Costa Sousa (MDB) foram afastados devido a uma acusação de abuso do poder político nas eleições de 2020.

Porém, segundo Pedro Oliveira, a eleição recente é questionada e pode ser judicializada em breve. “Essa eleição suplementar corre o risco de ser anulada porque já existem três ações de cassação contra o prefeito eleito. Duas delas foram ajuizadas pela mãe da Carla Parente e outra pelo Ministério Público Eleitoral, sendo que em uma das ações da mãe da Carla o MP já deu parecer favorável à cassação. Falta só a decisão do juiz, o que pode ensejar a realização de uma segunda suplementar”, afirma o advogado, que, no entanto, reitera que ela não pretende participar de uma eventual nova disputa neste ano. “Vamos acatar a decisão do TSE e dar por encerrado esse caso”, frisa.