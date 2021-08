Damares se reúne com produtores locais de queijo e criadores de búfalos do arquipélago do Marajó

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, reuniram-se, nesta terça-feira (24), com produtores locais de queijo e criadores de búfalos do arquipélago do Marajó (PA). Durante o encontro, foram apresentadas reivindicações e discutidas ações que possam contribuir para o desenvolvimento da economia local. Com informações do governo federal.

“Estamos aqui fazendo exatamente o que o presidente Bolsonaro mandou: mais Brasil, menos Brasília. Sair do conforto dos nossos gabinetes para ouvir o povo e suas demandas. Não é só ouvir e empenhar a palavra. É fazer”, destacou a ministra.

Durante visita às Ruínas de Joanes, no município de Salvaterra, a representante do governo federal também ressaltou o potencial turístico da região e a importância de possibilitar o desenvolvimento local para atrair um maior número de pessoas à localidade.

“Essa região é tão rica, mas ficou tanto tempo para trás. Agora vamos resgatar a história desse território e trazer melhores condições de vida para a população que vive na região”, apontou.

Outras ações

Na segunda-feira, 23, a ministra Damares Alves anunciou a ampliação do investimento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) no Programa Abrace o Marajó de R$ 11,1 milhões para R$ 19 milhões. O aumento ocorreu após revisão do Plano de Ação 2020/2023.

O Plano de Ação 2020/2023 é dividido em quatro eixos: desenvolvimento social, infraestrutura, desenvolvimento produtivo e desenvolvimento institucional. Inicialmente o documento previa a realização de 110 ações para o desenvolvimento da região, que apresenta um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. O arquipélago possui oito municípios entre os 50 com pior Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. O MMFDH é responsável pela coordenação do programa.

Uma das ações do Ministério que já foi concluída e retirada do Plano é a Operação Pão da Vida. Até o início deste ano, em parceria com o Ministério da Cidadania, foram entregues mais de 132 mil cestas básicas aos moradores da região.