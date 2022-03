Damares desiste de disputar cadeira no Senado pelo Amapá

Damares Alves já avisou o presidente Jair Bolsonaro (PL) que desistiu de tentar uma vaga no senado pelo Amapá. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, enfrenta forte oposição do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que é candidato à reeleição e não quer vê-la como oponente. As informações são da Agência Estado.

A dificuldade de Damares começa por encontrar um partido que a acolha, pois nem o PL de Bolsonaro é viável, já que o presidente do diretório estadual da legenda, Vinícius Gurgel, é aliado de Alcolumbre e, de acordo com aliados da ministra, tem criado empecilhos para a filiação.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não recebeu pedido expresso de Bolsonaro para encaminhar entrada de Damares no partido. Para ser candidata, a ministra precisa deixar o ministério e se filiar a uma sigla até 2 de abril.