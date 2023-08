Cúpula da Amazônia: Luís Arce denuncia interesse estrangeiro sobre a região

Durante a reunião de chefes de Estado realizada nesta terça-feira (8), na Cúpula da Amazônia, em Belém, o presidente da Bolívia, Luís Arce acusou os Estados Unidos e a Europa de quererem dominar a região. De acordo com ele, as potências do Ocidente seriam responsáveis pela exploração desse território tanto por vias militares quanto por meio de organizações não-governamentais (ONG’s).

Arce lembrou da presença de bases militares americanas na região da América Central e Caribe e que uma estratégia de colonização também seria implementada pelas nações europeias.

“É preocupante que a Europa tenha assumido a mesma posição, porém de forma diferente. Alguns querem controlar a Amazônia por meios militares, enquanto outros somente através das ONG’s. Não aceitamos formas encobertas de dominar a Amazônia”, declarou o presidente boliviano, que atribuiu também ao capitalismo a responsabilidade pelos impactos ambientais no planeta.

“O mundo está passando múltiplas e sistemáticas crises estruturais que demonstram que a superexploração da natureza, principalmente exercida pelos países denominados desenvolvidos do Ocidente afetam profundamente as populações, os sistemas alimentares e os sistemas de vida. O capitalismo está colocando em risco essas duas fontes de geração de riqueza: a humanidade e a natureza”, sintetizou.

Luís Arce defendeu ainda que o compromisso que será assumido pela OTCA durante a Cúpula da Amazônia envolva o estabelecimento de mecanismos de participação de povos indígenas na organização, assim como de valorização dos sistemas de agricultura familiar e tradicional.

“Nossa determinação é zelar pela preservação desse ecossistema único e promover um desenvolvimento sustentável em harmonia com a Mãe-Terra. Nós consideramos que esse é um caminho que temos que percorrer e só conseguiremos fazê-lo através de um trabalho coordenado e de cooperação sustentada”, destacou.