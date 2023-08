CPI do MST ouve nesta quinta depoimento de José Rainha, líder sem-terra; vídeo ao vivo

Um dos líderes da Frente Nacional de Lutas no Campo e Cidade (FNL), José Rainha, presta depoimento, nesta quinta-feira (3), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a chamada "CPI do MST", da Câmara dos Deputados.

Os requerimentos para que Rainha fosse ouvido foram apresentados por três deputados: Kim Kataguiri (União-SP), Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Evair Vieira de Melo (PP-ES). Eles argumentam que o ex-líder do MST, que atua nos movimentos dos sem-terra, pode trazer esclarecimentos importantes para o inquérito que analisa a promoção de ocupações de terras no país.

Quem é José Rainha?

Com 63 anos, José Rainha foi uma das principais personalidades do MST durante a década de 1990 e é militante pela reforma agrária desde que tinha 17 anos. Desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rainha é apontado como um dos principais pivôs das invasões de terra que ocorreram no Brasil.

No início de março deste ano, ele foi preso em uma operação da Polícia Civil de São Paulo, no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado, ao ser acusado de extorquir proprietários rurais. Rainha ainda está detido preventivamente.