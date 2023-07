CPI das ONGs aprova convocação do presidente da empresa Natura; entenda o motivo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga a atuação das organizações não governamentais (ONGs) na Amazônia e o repasse de verbas públicas e privadas a essas instituições aprovou, na reunião desta terça-feira (11), dez requerimentos, entre elas o que convoca João Paulo Brotto Gonçalves, presidente da Natura & Co. Holding. O pedido foi apresentado pelo presidente do colegiado, senador Plínio Valério (PSDB/AM).

Conforme o requerimento aprovado, João Paulo Gonçalves deve prestar informações sobre as declarações dadas por Manoel dos Santos Correa, cacique da Aldeia Bragança, de Santarém, no Pará, envolvendo a relação jurídica entre a empresa e a Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós (COOMFLONA), que estaria pagando valor irrisório pela colheita de copaíba e andiroba revendidas às indústrias de cosméticos.

De acordo com as informações que chegaram à CPI pela liderança, a Natura limita suas operações relativas à coleta de copaíba, andiroba e outros produtos à COOMFLONA, sem estimular outras cooperativas e organizações, inclusive dos próprios indígenas. Porém, a cooperativa em questão estaria contratando os indígenas e os conduzindo para áreas florestais para colher as sementes sob quaisquer condições climáticas e sem horário definido de trabalho. Além disso, paga aos indígenas contratados para essa finalidade uma diária de R$ 3,00. Indígenas estariam buscando indenizações na Justiça pelo pagamento irrisório.

A data do depoimento do presidente da Natura ainda não foi divulgada. O Grupo Liberal procurou a empresa para comentar o assunto e aguarda um retorno.

Confira os requerimentos aprovados nesta terça-feira pela CPI das ONGs

Convida o Senhor Bruce Albert, antropólogo francês e fundador da ONG Comissão Pró-Yanomami, para prestar depoimento perante a CPI das ONGs. Autor: Senador Dr. Hiran Requisita à Polícia Federal a disponibilização de um delegado federal para prestar apoio técnico investigativo a esta Comissão. Autor: Senador Marcio Bittar Requer que sejam prestadas informações pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Autor: Senador Marcio Bittar Convida o Senhor Jailson Reis de Mesquita, Fundador do Movimento: "Garimpo é legal". Autor: Senador Jaime Bagattoli Convida o Senhor Jonas de Souza Marcolino, Diretor da Organização Indígena Sodiurr, a comparecer a esta Comissão. Autor: Senador Jaime Bagattoli Convoca a Senhora Deborah de Magalhães Lins, presidente do Conselho Diretor do Instituto Socioambiental. Autor: Senador Plínio Valério Convoca o Senhor João Paulo Brotto Gonçalves Pereira, presidente da Natura & Co. Holding. Autor: Senador Plínio Valério Convoca o Senhor Benjamin Benzaquen Sicsu, presidente do Conselho Administrativo da Fundação Amazônia Sustentável. Autor: Senador Plínio Valério Requer que seja aditado o requerimento nº 86/2023 para convocar o Senhor Bruce Albert, antropólogo francês, fundador da ONG Comissão Pró-Yanomami. Autor: Senador Dr. Hiran Convida o Senhor Edward Mantoanelli Cruz, antropólogo com mestrado em Antropologia Social, para prestar depoimento perante a CPI. Autor: Senador Plínio Valério