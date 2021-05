CPI da Covid: Helder e mais 8 governadores serão convocados

Na manhã desta quarta-feira (26), a CPI da Covid aprovou a convocação do Governador do Pará, Helder Barbalho, e mais oito gestores estaduais: Wilson Lima, do Amazonas, Ibaneis Rocha, do Distrito Federal; Waldez Góes, do Amapá; Marcos Rocha, de Rondônia; Antonio Denarium, de Roraima; Carlois Moisés, de Santa Catarina; Mauro Carlesse, de Tocantins; e Wellington Dias, do Piauí.

Eles devem prestar depoimento sobre o uso dos recursos para combate à pandemia. Senadores governistas alegam que a Comissão deve investigar supostos casos de corrupção nos estados, envolvendo o uso desses recursos. Além dos nove gestores, também foi convocado o ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, que sofreu impeachment neste ano.

A Comissão aprovou também a reconvocação do ministro da Saúde Marcelo Queiroga e do ex-chefe da pasta, Eduardo Pazuello.