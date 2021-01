Covid-19: Helder Barbalho anuncia revisão no bandeiramento do Baixo Amazonas

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou por meio das redes sociais, na tarde desta sexta-feira (15), a revisão no bandeiramento para a covid-19 da região do Baixo Amazonas, em função do aumento no número de casos da doença no estado do Amazonas, que faz divisa com o Pará. A região sairá da bandeira laranja para a vermelha.

"Nós estamos muito preocupados com a situação em face à fronteira com o estado do Amazonas, então deixo aqui toda minha solidariedade com os irmãos amazonenses, mas temos que ter toda uma precaução e prevenção para evitar que o mesmo cenário do Amazonas seja replicado em alguma cidade do nosso Estado", disse o governador.

Estamos atualizando neste momento o bandeiramento da região do Baixo Amazonas, que sai da bandeira laranja e passa à vermelha, como medida preventiva. #ParáContraoCoronavírus pic.twitter.com/Srk1XCysrA — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 15, 2021

De forma prática, o bandeiramento leva em consideração a capacidade hospitalar controlada e a evolução em fase decrescente de contaminação pela covid-19 nas regiões do Estado.

Segundo Helder Barbalho, uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) será publicada neste sábado (16), com a revisão de bandeiramento para a região do Baixo Amazonas.