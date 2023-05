Corregedoria da Câmara dos Deputados tenta, sem sucesso, notificar Dallagnol da cassação

A Corregedoria da Câmara dos Deputados tenta, sem sucesso, notificar o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que resultou na cassação de seu mandato. Em dois dias consecutivos, funcionários do órgão estiveram atrás do ex-procurador, inclusive no gabinete do parlamentar, mas ele não foi encontrado para assinar o documento. A terceira e última tentativa será feita na segunda-feira (22), segundo o corregedor da Câmara, Domingos Neto (PSD-CE). Caso ele não seja encontrado, a Câmara pode notificá-lo por um edital.

O prazo de cinco dias úteis para que ele apresente a defesa dentro do processo de cassação do registro da sua candidatura só começa a contar a partir da notificação. Segundo Domingos Neto, há um movimento de pressão vindo de apoiadores de Dallagnol para que a Corregedoria reveja a decisão da Justiça Eleitoral. Ele conta que vem sendo propagado em suas redes sociais que o órgão teria essa prerrogativa.

“Acredito que o movimento seja por desinformação. A Corregedoria não tem o poder de modificar a decisão do TSE. O trabalho se resume a verificar os aspectos formais do processo e encaminhar o caso para análise da Mesa Diretora” declarou o parlamentar, que tem recebido apelos, inclusive, via mensagens no celular pessoal, após ter o número do telefone foi vazado nas redes.