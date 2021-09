Convocado pela CPI da Covid, Luciano Hang deve depor na próxima quarta (29)

O depoimento do empresário Luciano Hang, dono da Havan, foi marcado para a próxima quarta (29). A Comissão está aprofundando as investigações sobre envolvimento dele em esquemas de disseminação de informações falsas, em especial informações falsas sobre tratamentos ineficazes contra a Covid. Na última quarta (22), o empresário foi citado durante os trabalhos da CPI em razão das investigações sobre a Prevent Senior, que tinha como cliente a mão dele, Regina Hang, falecida em fevereiro após complicações da Covid. Segundo reportagem da TV Globo, a Prevent Senior não informou a causa da morte de Regina no atestado de óbito. As informações são do G1 Nacional.

Conforme informações do prontuário de Regina, ao qual a TV Globo teve acesso, ela foi internada no Hospital Sancta Maggiore, da Rede Prevent Senior, e foi medicada com o chamado "kit Covid", também alvo da CPI. O "kit covid" é formado por remédios considerados ineficazes contra a Covid, mesmo assim defendidos desde o início da pandemia por Bolsonaro e aliados.

A convocação do empresário já tinha sido aprovada em junho, mas a data do depoimento foi marcada nesta quinta-feira. Também foi convocada para depor a advogada da empresa de saúde Prevent Senior, Bruna Morato.

A Prevent Senior é investigada pela CPI por ter omitido óbitos de pacientes em um estudo conduzido pela empresa na tentativa de atestar a eficácia dos medicamentos.